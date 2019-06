История, сучасносц, материялна и духовна култура Лемкох, Бойкох, Гуцулох и Руснацох

НОВИ САД – На Филозофским факултету у Новим Садзе вчера и нєшка, отримує ше Други Карпатски симпозиюм, а Седма медзинародна конференция „Лемки, Бойки, Гуцули, Руснаци – история, сучасносц, материялна и духовна култура”.

Перши симпозиюм бул отримани у Баньскей Бистрици, а з тей нагоди чесц буц домашнї еминентному сходу достал наш Филозофски факултет и Оддзелєнє за русинистику.

Як надпомнул проф. др Янко Рамач, шеф Русинистики, з нагоди отвераня и привитованя учашнїкох, симпозиюм и конференция у знаку означованя нашого велького ювилею – 100-рочнїци снованя Руского народного просвитного дружтва хторе поставело моцни фундамент розвою нашей мацеринскей бешеди, литератури, култури, та и общому просперитету.

Продекан Филозофского факултета Универзитета у Новим Саду Зоран Паунович надпомнул же велька чесц буц домашнї такому сходу насампредз прето же ше отримує у знаку ище єдного ювилею – 65 рокох иснованя Филозофского факултета. Учашнїкох на сходу привитали и Катарина Ковачевич спред Секретарияту за високошколске образованє и наукови виглєдованя, як и Дарина Гариб спред Амбасади України у Беоґраду.

Н апленарним зашеданю представене и нєдавно обявене Святе писмо, о котрим бешедовали прекладатечє Михал Рамач и проф. др Янко Рамач.

На тей дводньовей конференциї буду пречитани вецей як трицец реферати учашнїкох хтори пришли до Нового Саду.

