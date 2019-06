НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину буду емитовани прилог з польопривреди о чуваню урожайох у силосох, як и о будованю нових у Коцуре.

Ту и звит зоз Науковей конференциї под назву „Лемки, Бойки, Гуцули, Русини – история, сучасносц, материялна и духовна култура” хтора ше тих дньох отримує на Филозофским факултету у Новим Садзе з нагоди 100-рочнїци снованя Руского народного просвитного дружтва.

Будзе емитовани и звит зоз вистави малюнкох Ендия Воргола у Новим Садзе, и о тим як ше даєдни орґанизациї и людзе стараю о напущених псох у општини Кула.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

