У Студию М поставена памятна плоча Иринейови Тимкови

НОВИ САД – З нагоди Шветового дня музики, Радио-телевиия Войводини вчера орґанизовала святочносц у голу Студия М, преноши їх сайт.

З тей нагоди одкрити штири памятни плочи визначним музичним редактором Радио Нового Саду: дириґентови и етномузиколоґови Иринейови Тимкови (1913–1986), композиторови и етномузиколоґови Киральови Ернеови (1919–2007), Исидорови Хаднаджевому (1909–1990) и Трандафилови Журжованови (1924–2011).

На самей святочносци ше бешедовало о живоце и роботи тих визначних музичних фаховцох тей медийскей хижи, а потим наступели и Вельки народни и Вельки тамбурови оркестер Радио Нового Саду котри одграли даскельо композициї.

