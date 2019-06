Нєшка пирсканє суньоґох у општини Вербас

ВЕРБАС – Новосадска „Циклонизация” нєшка, 22. юния, окончи пирсканє суньоґох зоз жеми и з воздуху по населєних местох на териториї општини Вербас.

Третман будзе окончени у зависносци од хвильових условийох, у периодзе од 18 по 23 годзин.

Зоз „Циклонизациї” спозорюю пчоларох же препарат зоз хторим ше окончує пирсканє токсични, та най завру кошнїци лєбо най их преложа найменєй пейц километери далєй од наведзених местох третированя.

Препарати з хторима ше то будзе робиц на бази ламбда-цихалотрину и делтаметрину. Препарат дїйствує три днї.

