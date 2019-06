Вєдно зме уж 74 роки

Тижньово новини по руски „Руске слово” под нєшкайшим меном виходза од 1945. року. Перше число обявене 15. юния 1945. року у Руским Керестуре, алє нашо новини скоро у шицким, окрем по мену, предлужую традицию „Руских новинох” хтори од 1924. року по Другу шветову войну обявйовало Руске народне просвитне дружтво. По нєшка, зоз друку вишли вецей як 3 840 числа „Руского слова”.

У „Руским слове”, з числа до числа, децению за децению, ґенерациї руских новинарох зазначовали и толковали шицко цо ше случовало у живоце рускей заєднїци на просторе дакедишнєй Югославиї, а насампредз у Бачки, Сриме и за Дунайом дзе Руснаци уж виками жию, як и у дружтве и швеце коло нас.

Як ше живот и дружтвено-политични обставини меняли, меняло ше и „Руске слово”, нє лєм у технїчним и визуалним поглядзе, алє и у новинарским приступе, и у змисту. Од початнїцкого, алє скоро нєвичерпного ентузиязму основоположнїкох руского новинарства хтори створели „Руске слово”, прейґ формованя озбильней медийней институциї у седмей и осмей децениї прешлого вику, по нєшкайше „Руске слово”, тераз уж глїбоко у XXI сторочю, кед ше намагаме буц сучасни тижньови новини маґазинского формату за цалу фамелию.

У роботи и редакторскей политики „Руске слово” ше опера на исти предписаня, новинарски ремесла и жанри, професийни стандарди и етични норми яки важа и за шицки други медиї на медийней сцени. Специфичне є лєм по ткв. „информативним прагу”, односно по виборе хтора информация, феномен лєбо зявенє достаточно од явного интересу за нашу специфичну цильну ґрупу, а то публика хтора ше вияшнює же припада рускей националней заєднїци, лєбо розуми и чита по руски.

Конкретно, читатель „Руского слова”, у других медийох може пренайсц инше и вецей, алє тото цо пречита у „Руским слове”, углавним може пренайсц лєм ту.

Главна константа „Руского слова”, од першого числа по нєшка, окрем же информує и едукує читачох, а тиж им понука и розвагу, цо основни задатки медийох у найширшим значеню, же з исту кед нє и векшу увагу чува руски национални идентитет и помага же би ше вон розвивал и богацел. Насампредз, так же чува и пестує руски литературни язик, алє и так же афирмує и промовує шицки вредносци хтори го творя – од образованя на мацеринским язику, традицийней, сучасней и академскей култури и духовносци, прейґ толкованя и приблїжованя публики институцийного рамику хтори го оможлївює, по аматеризем и дружтвени активизем зоз „руским предзнаком”.

У тей мисиї „Руске слово”, нє виключне анї нє самоизоловане, алє отворене за кажде становиско и иншаке думанє хторе допоможе лєпше розумиц живот и швет коло нас.

