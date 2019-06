Петиция за коцурски пияц тирва и далєй

КОЦУР – Концом прешлого мешаца, 31. мая, у Коцуре порушана акция збераня подписох за подношенє петициї же би ше коцурски пияц врацело под управу Месней заєднїци Коцур и тота акция ище вше тирва. Петиция порушана пре звекшанє ценох пиячних услугох.

Oд одвичательних з ЯКП ,,Комуналєц” Рутенпрес дознава же таки ценовнїк пиячних услугох утвердзел Надпатраюци одбор того подприємства зоз Вербасу на основи Закону о комуналних дїялносцох. Ценовнїк пиячних услугох у населєних местох општини Вербас принєшени же би ше могло окончовац услуги котри зверени тому подприємству на основи Одлуки о окончованю комуналних дїялносцох з хтору предвидзене же би з пияцами у цалей општини управяло ЯКП ,,Комуналєц”. Як визначую, цени формовани на основи актуалного ценовнїка пиячних услугох на пияцох у Вербаше котри прилагодзени ґу условийом роботи, стану тарґовища и способу даваня пиячних услугох.

Каждого пиятку тарґовцох на пияцу вше менєй и иснує можлївосц же би пияц у Коцуре цалком остал без тарґовцох пре нєвигодни условия, заключели Коцурци.

Шицки котри жадаю потримац тоту акцию и дац свой подпис, можу то зробиц кажди дзень при Владимирови Горнякови, хтори продукователь заградкових рошлїнох и понука свойо продукти на пияцох. Од документох потребна лєм особна карточка.

