Младим польопривреднїком 250 милиони динари зоз покраїнского буджету

ВЕРБАС – Подпредсидатель Покраїнскей влади Дьордє Миличевич зоз покраїнским секретаром за польопривреду, водопривреду и лєсарство др Вуком Радоєвичом уручел штварток, 20. юния, 204 контракти реґистрованим польопривредним ґаздовством чийо ношителє польопривредни продукователє младши як 40 роки. Вкупна вредносц контрактох 284 милиони динари.

Средства додзелєни на основи Kонкурсу за потримовку младим у руралних подручйох на териториї АП Войводини за 2019. рок.

Як визначел подпредсидатель Миличевич, польопривреда и розвой валала у фокусу Покраїнскей влади о чим гуторя и податки же за предходни три роки зоз покраїнского буджету дати инвестициї до аґрару у вредносци од вецей як 20 милиярди динари, а тиж и тот же у предходним мешацу, през вецей конкурси, додзелєне польопривреднїком од Покраїнского серетарияту за польопривреду скоро 2 милиярди динари.

Медзи тима хтори подписовали контракти були и млади з општинох Вербас, Кула, Оджак и Зомбору. Найвекша заинтересованосц була за набавянє квалитетного приплодного статку.

Список тих хтори добили средства мож опатриц на тим линку http://www.psp.vojvodina.gov.rs/upload/2019/konkursi/Odluka%20mladi.pdf.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)