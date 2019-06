Нєшка почина приявйованє на Оддзелєнє за русинистику

НОВИ САД – Упис на основни академски студиї у школским 2019/20. року на Оддзелєню за русинистику на Филозофским факултету почнє зоз приявйованьом кандидатох котре будзе тирвац од нєшка, 24. по 26. юний. У наиходзацим школским року єст штири места за студентох хтори ше буду финансовац зоз буджету и дзешец самофинансуюци.

На сайту Факултета мож пречитац шицки поєдиносци о датумох, потребних документох и процедурох котри будуци студенти основних академских студийох муша сполнїц.

