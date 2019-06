Дзешецеро школяре першираз прияли Першу Причасц

КУЛА – Дзешецеро першопричашнїки, пейц дзивчата и пейцме хлапци, першираз прияли Пресвяту Евхаристию у Служби Божей на 9 годзин внєдзелю, 23. юния.

Службу служели о. Дамян Кича, ЧСВВ и о. Платон Салаґ, ЧСВВ. За тоту святочну нагоду дзеци и їх родичи ше дзень пред тим, всоботу, пририхтали зоз святу споведзу. Под час школского року, каждей соботи, за тоту вельку подїю у їх живоце их пририхтала ш. Михаїла Воротняк.

После Служби Божей першопричашнїки пририхтали кратку програмку – Ирина Хеґедиш и Уна Рипчин написали, а шицки дзеци вєдно одшпивали шпиванку под назву „Евхаристияˮ. Домашнї парох о. Дамян Кича на концу першопричашнїком подаровал икону, котра шицким останє як красне здогадованє на тоту подїю.

После святочносци, шицки дзеци пришли до Руского Керстура до Водици, же би вєдно зоз другима школярами преславели Школярски дзень.

