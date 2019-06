Реґата „Води Войводиниˮ нащивела Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Реґата „Води Войводиниˮ пияток 21. юния рушела з Нового Саду през бачки беґелї спрам Бачкого Петровцу, а всоботу 22. юния нащивела Руски Керестур.

Коло 70 менши ладї и коло 200 людзох до Керестура сцигли после 13 годзин дзе направели паузу зоз купаньом у керестурским базену и одпочивком у природи. У пополадньових годзинох, члени реґати нащивели Замок, дзе их спред Туристичного здруженя „Руски Керестурˮ привитала предсидателька Любица Няради, а спред Месней заєднїци предсидатель Михайло Сабадош госцом представел Керестур.

– Уж дзешец роки ЯВП „Води Войводиниˮ орґанизує тоту манифестацию пре промоцию туризму на води, еколоґиї, наутичного туризму и рекреативней плївби. Наутичаре досц заинтересовани за Дунай, Тису и Саву и ридко кеди маю нагоду плївац по тих крайох, понеже их слабо познаю, та прето нашо подприємство орґанизує реґату по беґельох же би ше людзе упознали зоз преходами и вообще зоз природу, же би познєйше сами плївали – виявела орґанизаторка реґати, Миряна Живкович.

Месни заєднїци, општини и рижни туристични здруженя суорґанизаторе тей манифестациї, понеже у каждим месце орґанизую обиход места у хторим реґатовци препровадза дзень.

Найвецей учашнїкох у тей манифестациї було зоз Нового Саду, Беоґраду, Сенти, Нового Бечею, Зомбору, Шабцу, а тиж и зоз Горватскей, Мадярскей, Словениї и Австриї.

Плїванє през бачки беґелї будзе тирвац по 30. юний, а после Керестура плїванє ше предлужело спрам Сербского Милетичу, Зомбору, Приґревици, Каравукова и Дорослова, та през Бачки Петровец назад до Нового Саду.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)