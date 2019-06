РУСКИ КЕРЕСТУР – Швето рождества Йоана Хрестителя – Яна, Керестурци означа нєшка на Службох Божих на 8 и 19 годзин у Катедралней церкви, а на 10 годзин у Водици.

Швето Верховних апостолох Петра и Павла по григориянским календаре пада на наиходзацу соботу, 29. юния. Служби Божо буду у Катедралней церкви буду служени рано на 8 и вечар на 19 годзин, а на 10 годзин у Марийовим святилїщу Водица. Пияток пред шветом по вечаршей Служби Божей у церкви будзе Всеночне.

