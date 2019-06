Наиходзацого викенду Фестивал рускей култури „Червена ружа”

РУСКИ КЕРЕСТУР – 58. Фестивал рускей култури „Червена ружа” будзе отримани у Руским Керестуре наступного викенду през два фестивалски днї – 28. и 29. юний.

На пияток, 28. юния, на 17 годзин почнє 51. „Червене пупчеˮ на лєтнєй бини у дворе Школи „Петро Кузмяк”, а потим ше програма селї до Дому култури. На 21 г. у голу Дому култури будзе отворена вистава фотоґрафийох Маї Орихан, на 21,30 г. Вечар младих „Червена ружаˮ у Велькей сали Дому култури на хторим буду виведзени дзевец нумери, од чого пейц нови, а од 22 годзин, предвидзена музика за розвагу, тиж у голу Дому култури, у дакедишнїм Клубу 10.

Другого дня манифестациї на 10 годзин будзе отворена дзевята по шоре Привредно-туристична манифестация „Керестурски саям” у Доме ремеселнїкох, котру орґанизую Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох и Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура.

У Спорскей гали тиж на 10 годзин почнє и турнир у одбойки у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

Истого дня, на 20 годзин у програми „Одгуки з ровнїни” публика годна одпатриц ревиялни наступи руских ансамблох, як и наступ госцуюцого Ансамблу танцу „Галичанки” зоз Львова з України, а на концу тиж предвидзена музика за розвагу.

Попри тих програмох, шицки госци буду мац нагоду нащивиц и Музейну збирку котра будзе отворена и пияток и соботу од 14 по 20 годзин.

Орґанизатор Фестивала Дом култури Руски Керестур, а софинансовали го Општина Кула, Национални совит Руснацох, Министерство култури и информованя Републики Сербиї и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

