„Кантри фестивалˮ закончени з концертом ґоспел ґрупи „Гепи дейˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пейцдньови „Кантри фестивалˮ, на котрим нащивителє могли упознац руску, сербску и америцку културу и традицийну кухню, зоз концертом ґоспел ґрупи „Гепи дейˮ зоз Валєва, закончени внєдзелю, 23. юния.

Фестивал започал стреду, 19. юния, и през кажди дзень на Тарґовацким центре на пияцу, у орґанизациї погосцителного обєкту „Винтидж гилˮ власнїка Йовици Ґецана було презентованє рижних кухньох и єдлох – сербскей, рускей и америцкей, медзи котрима учасц вжало и Здруженє женох „Байкаˮ з Руского Керестуре и поднїмателє з Тарґовацкого центру.

Госци зоз Оклахоми, точнєйше зоз местох Мискоґи и Фот Ґибсон, а члени Баптистичней церкви, як виявел Йовица Ґецан, обезпечели средства за финансованє тей свойофайтовей мисиї и пришли нащивиц Сербию. Попри „Кантри фестивалуˮ госци з Америки нащивели Дом за дзеци и младеж без родительского допатраня и стараня у Зомборе, котрому подаровали вельки базен, и обєкти „Белавей птициˮ зоз Кули, офарбели древени слупи на Тарґовацким центру и очисцели циви за одвод дижджовки и попораєли ище даскельо нєвельки обєкти у валалє. Од госцох зоз Америки, дзеци котри приходзели на Тарґовацки центер, достали слухалки и ЦД ґоспел музики.

Пребуванє госцох закончене зоз концертом ґоспел ґрупи „Гепи дейˮ зоз Валєва, котри тиж отримани на Тарґовацким центру.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)