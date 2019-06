Школярски дзень преславени у Служби и през бависко

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз благодарну Службу Божу школяре зоз Керестура, Коцура и Кули означели законченє школского року у Марийовим Святилїщу у Водици, на швето Пресвятей Евхаристиї, 23. юния.

Службу служели о. Владо Мудри зоз Саскатуну з Канади, о. Владислав Рац, парох коцурски и о. Владимир Медєши капелан керестурски. Присутних споведал парох керестурски о. Михайло Малацко, котри и наказовал.

После Слуби Божей була орґанизована закуска и друженє дзецох котру орґанизовали волонтере Каритасу, а у тей часци присутним ше придружели и дзеци зоз Кули, котри праве вчера прияли Першу Причасц.

Хвиля у дополадньових годзинох нє була вигодна и дзецох було менєй од обчекованого, а присутни на Школярским дню зоз радосцу, у Служби и през бависко преславели законченє того школского року.

