Успишна журка без огляду на хвилю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище єдна журка под назву „Guilty pleasureˮ отримана всоботу 23. юния, у Младежским доме у Руским Керестуре. Журку, другу у тим року, орґанизовало Здруженє младих „Пакт Рутенорумˮ.

И попри моцного дижджу, витру, правей лєтней бурї, вельо младих ше зишло у власним просторе Пактовцох, и до позних годзинох уживали у музики.

– Ми цалком задовольни як прешла журка, а видзи ше нам же ше и нащивительом пачело. Правда же ше можебуц з початку видзело же журка „осудзена на препасцˮ понеже праве теди кед требала почац журка, почала и буря, медзитим, знали зме же то лєм лєтня буря хтора швидко прейдзе, та так и було. Пошвидко ше людзе почали зазберовац и шицко супер прешло. То уж друга ,,guilty pleasureˮ журка хтору зме орґанизовали, та млади знали цо можу обчековац. „Guilty pleasureˮ музика то писнї хтори кажде слуха, а ганьби ше припознац – потолковала предсидателька Здруженя, Ясна Медєши.

Пактовци планую орґанизовац и лєтню журку „Pact onˮ, потим другу „Руску по журкиˮ и дзепоєдни, подобни друженя.

