ОФК „Бикич” закончел сезону на седмим месце

ШИД – Зоз змаганями у остатнїм, 30. колє, внєдзелю закончени змаганя у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим.

ОФК „Бикич” завжал седмем место зоз 47 бодами, а ище два екипи зоз општини Шид ше одлично пласовали.

Гайдук з Вишнїчева треци зоз 57, а Обилич 1993 зоз Куковцох пияти зоз 53 бодами.

У остатнїм колє ОФК „Бикич” дожил пораженє на госцованю у Бешенову процив БСК зоз 3:1, Гайдук страцел у Будяновцох од Младосци зоз 2:1, а Обилич 1993 победзел на госцованю у Воґню Слоґу зоз 1:0.

До Сримскей лиґи ше пласовали Долнї Срим 2015 зоз Печинцох хтори завжал перше место зоз 72 бодами и Митрос зоз Сримскей Митровици хтори завжал друге место зоз 57 бодами.

Окрем уж спомнутих трох екипох зоз шидскей општини од єшенї ше у Медзиопштинскей лиґи Срим буду змагац и Сримец з Беркасова и Єднота зоз Шиду.

