Стипендиї за будуцих стредньошколцох

КОЦУР/САВИНЕ СЕЛО – Як сообщене 22. юния, фирма „Инобачка” ДОО Нови Сад, погон у Савиним Селу, будуцим стредньошколцом зоз Савиного Села, Коцура и Деспотова додзелї стипендиї од 8 тисячи динари мешачно, под час цалого школованя.

Професийни профили котри буду стипендовани то – заварйовач, водоинсталатер, керамичар, маляр и други будовательни профили. Попри стипендиї, после законченого школованя, „Инобачка” обезпечує и роботне место.

Школа у котрей ше упише глєдани профил, може буц у гоч хторим городу у Републики Сербиї.

Одвичательни зоз „Инобачки” модля шицких заинтересованих школярох и їх родичох же би ше особнє явели до погону у Савиним Селу, лєбо директорови ОШ „Бранко Радичевич” у Савиним Селу Рахманови Тиґаньови.

Тоту програму потримали Општина Вербас, МЗ Савине Село, як и власнїк фирми „Инобачка” ДОО Нови Сад Жарко Бабич.

