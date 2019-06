Члени еколоґийней секциї на наградним вилєту

КОЦУР – Початком того мешаца, 5. юния, на закончуюцей шветочносци проєкту „За чистейши и желєнши школи у Войводини” у Сримских Карловцох, Основна школа „Братство єдинство” зоз Коцура була єдна од 60 наградзених воспитно-образовних установох.

Як награду, 20-еро найактивнєйших члени еколоґийней секциї и 3-йо наставнїки котри водза тоту секцию, достали як награду вилєт на Фрушку гору, на котрим були прешлого тижня.

Зоз школярами ишли наставнїци Ґабриела Ковач, Николета Горняк-Папуґа и Мелания Мали и, як гваря, и вони и дзеци ше барз крашнє препровадзели.

– Вилєт нам почал у Сримских Карловцох, а потим зме нащивели Еколоґойни центер Радуловачки. Шлїдзел одход на Дунай, вожели зме ше на ладьочки, а потим зме участвовали на едукативней роботнї о тим кельо познаме тоту рику – гварела наставнїца Малийова.

По закончених роботньох шицки вєдно пошли на Стражилово на Фрушку гори, прешпацирали ше по памятнїк Бранка Радичевича, а на концу участвовали на роботнї о тим яки файти рошлїнох обачели по Фрушкей гори.

