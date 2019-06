Розподзелєни средства наменєни за еколоґию

ЖАБЕЛЬ – Средства з буджету Општини Жабель котри наменєни за еколоґию розподзелєни тром здруженьом зоз трох општинских местох.

Здруженє гражданох „Аґатон” зоз Дюрдьова достало 10 тисячи динари за проєкт „Индекс заґадзенє животного штредку” у котрим фаховци у валалскей Основней школи „Йован Йованович Змай” буду преподавац о заґадзеню животного штредку. Еколоґийне здруженє „Баґрен били” зоз Ґосподїнцох достало 190 тисячи динари за проєкта „Саям гортикултури, етно детальох и ручних роботох” котри отримани у априлу и Здруженє спортских риболовцох „Стара Тиса Чуруґ” зоз Чурогу котре достало 100 тисячи динари за проєкт и акцию „Ушоренє и отримованє побрежя Старей Тиси при мосту у Чуроґу”.

