У Бриселу наградзени 5 традицийни єдла зоз Сербиї – награда и Ековиталу зоз Бикич Долу

БРИСЕЛ/БИКИЧ – Потвердзенє квалитету за традицийни премиюм сербски поживово продукти и того року сцигло зоз Бриселу, дзе Медзинародни институт за смак додзелєл награди за першокласни смак пейц продуктом зоз Сербиї, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Значни сертификат супериорного смаку достали сухи шлївки зоз Сербиї, малинов маджун, жимно цадзени бундавов олєй, сирови мед зоз лиофилизовану шлївку у праху и айвар.

Вецей як 200 шветово кухаре и сомалиєре коштовали на манифестациї у Бриселу „на шлєпо” розлични продукти зоз цалого швета.

За першокласни смак наградзели пейц продукти компанийох зоз Сербиї: „Аґранела” зоз Валєва, „Real Red Raspberry” зоз Бечею, „Ecovital” зоз Бикичу, „Happy Honey” зоз Беоґраду и „Стрела” зоз Лесковцу.

Учасц на тей манифестациї и награда Медзинародного институту за смак шанса же би ше промововало сербска индустрию висококвалитетней поживи и отворело нови дражки медзинародного сотруднїцтва.

Наградзени сербски продукователє ше представели бриселскей публики на приєму котри орґанизовала Амбасада Републики Сербиї у Белґиї и Мисия Републики Сербиї при ЕУ.

