Oбчекує ше косидба ярцу у коцурским хотаре

КОЦУР – У коцурским хотаре ше обчекує же концом тижня почнє права косидба ярцу, накадзи ше злєпшаю хвильово условия. Як гвари Юлин Фейса спред Землєдїлскей задруґи (ЗЗ) „Либела продукт“, у задруґи отворени одкуп, алє ярцу ище нє брали.

– Одкуп отворени, з тим же условиє за тото же би влага була до 14-15 одсто. Аконтна цена хвильково 16 динари за килограм, лєм най влага будзе як треба – визначел Фейса.

Як гвари, нє маю анї вельо законтрачене ярцу, шицкого 20-30 гольти, та по його думаню у хотаре єст коло 50 голти пошате ярцу, а обчекує ше же дас за дзешец днї почнє и косидба жита.

– Перши одкоси ярцу котри нам кооперанти приношели указали же урожай коло 3 тони. Тераз лєм най будзе добра хвиля и увидзиме резултати уж шлїдуюцого тижня – заключели у ЗЗ „Либела продукт“ у Коцуре.

