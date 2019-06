ШИД – На подручу општини Шид, по урядових податкох хтори вчера сообщел др Крсто Куреш, главни координатор здравствених службох, були реґистровани вкупно 707 миґранти.

У Прилапююцим центре „Принциповец“ єст их 323, у Адашевцох 281 и у Шидзе 103.

По словох др Куреша, здравствени стан миґрантох задоволююци. та нєт нїяки здравствени проблеми.

