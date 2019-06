Атлетичаре на Першенстве Войводини за младших пионирох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Першенстве Войводини за младших пионирох, хторе отримане всоботу, 22. юния у Новим Садзе, змагали ше дзеци Атлетского клуба „Русин” хторих водзели їх тренере Саня Тиркайла и Деян Будински. Як визначую, на тим першенстве дзеци наступели у вецейбою, односно, бежали 60м, скакали до далєка (скок) и руцали лабдочку або вортекс.

На змаганю участвовали꞉ Теодора Фа (60м – 10.32c, Скок – 3.46м), Анита Чизмар (Скок – 2.92м, Куля (2кґ) – 6.63м) Мая Сивч (Скок – 3.05м), Стефан Шарич (Куля – 7.56м, Вортекс – 31.13м), Ивона Рац (60м – 10.43с, Скок – 3.48м), Аня Ґовля (Скок – 2.97м), Филип Ноґо (60м – 9.93с, Скок – 3.42м), Емина Няради (Скок – 3.20м, Вортекс – 19.82м)

На Першенстве ше окреме визначел Стефан Шарич хтори бул найблїжей бронзовей медалї, док други учашнїки витворели даскелї нови особни рекорди.

