Монахиня Луиза з Бразилу нащивела Коцур

КОЦУР – Тих дньох у коцурским манастиру у госцох була монахиня Луиза Циупак зоз Бразилу. По поволанки шестри Михаїли Воротняк, монахиня Луиза пришла нащивиц тоти простори и пробовац пренайсц у наших библиотекох молитвенїки котри єй потребни за виглєдованє.

– Людзе котри творя културу, историю, то Людзе зоз вельку початну букву. У часох кед розширена телефонска, компютерска интелиґенция, нєшка кед шицко таке модерне, нам ше случує же забудземе яки нашо предки були креативни. З того цо мали и цо могли, нашо предки створели прекрасни ствари. Були практични, алє дзбали и о естетики, краси. Зохабели вельке богатство свойому народу, а барз значне твориц историю и чувац ю за млади поколєня – гварела монахиня Луиза.

Як визначела, у Коцуре є першираз и барз красни упечатки на ню охабело богатство яке валал ма у своїм музею и єй душа полна кед людзе за своїх предкох и здогадованє на нїх робя таку вельку ствар.

– Барз ми мило же сом мала нагоду нащивиц тот валал, манастир и Етно клуб „Одняте од забуца” – гварела за конєц монахиня Луиза з Бразилу.

