РУСКИ КЕРЕСТУР – На терену у Старей школи, пондзелок 24. юния, почал Ноцни турнир у малим фодбалу, хтори орґанизує Спортске дружтво „Русин”.

Змаганя ше бавя по двокружним систему, кажде зоз каждим у своєй ґрупи. Кажди вечар ше бави по єдно змаганє пионирох, ветеранох и по два змаганя сениорох.

У катеґориї пионирох приявени вкупно 6 екипи – зоз Керестура, Крущичу, Ґрачцу и з Вербасу.

У катеґориї ветеранох ше змагаю 5 екипи – попри екипи з Керестура, ту и екипи зоз Коцура, Кули, Крущичу и Змаєва.

Найвецей, дзевец екипи, приявени у ґрупи сениорох, дзе ше у першей ґрупи змагац буду три екипи зоз Керестура, а по єдна зоз Кули и Вербасу. У другей ґрупи сениорох, попри екипи зоз Керестура, змагац ше буду и екипи зоз Кули, Крущичу и Дироню.

Уходнїца за одроснутих нащивительох кошта 50, а за дзеци 30 динари. Кажда уходнїца участвує и у вицагованю за томболу хтору обезпечую рижни спонзоре. Ноцни турнир будзе тирвац 15 роботни днї, з тим же ше соботами турнир нє отримує, а тиж нє будзе отримани анї на пияток 28. юния, пре музичну манифестацию „Червена ружа.”

