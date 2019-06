Ознова пирсканє суньоґох зоз жеми и воздуху

РУСКИ КЕРЕСТУР – Новосадска ,,Циклонизация” вовторок, 25. юния, започала вельку акцию пирсканя суньоґох на териториї општини Кула, кед зоз жеми и воздуху пирсканє окончене у Кули, Червинки, Сивцу и Новей Червинки.

У зависносци од хвильових обставинох, пирсканє будзе предлужене и нєшка, 26. юния, и у Керестуре, Липару и Крущичу, тиж зоз жеми и воздуху, з помоцу людских ресурсох и розполагаюцей механїзациї.

Спозорює ше пчоларох же би кошнїци заварли або оддалєли голєм пейц километри од спомнутих местох пирсканя. Дїйство препарату тирва три днї.

(Опатрене 17 раз, нєшка 17)