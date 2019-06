Стретнуце Керестурох у Балатонкерестуру

РУСКИ КЕРЕСТУР/БАЛАТОНКЕРЕСТУР (МАДЯРСКА) – У Балатонкерестуре на озеру Балатон у Мадярскей, од 20. по 23. юний отримане двацете стретнуце Керестурох. На тим стретнуцу участвовали и ветеранє Дома култури з Руского Керестура, як и делеґати 20 Керестурох зоз штреднєй Европи, найвецей зоз Мадярскей, потим Румуниї, України, Словацкей, Горватскей и Сербиї.

Зоз представнїками Руского Керестура ишол и заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка як прекладатель и як представнїк локалней самоуправи.

Програма хтора тирвала два днї, пияток и соботу, була орґанизована так же би ше зоз местох хтори у своєй назви маю мено Керестур, їх представнїки представели зоз жридлову писню або танцом. Ветеранє Дома Култури у пополадньовей, соботовей програми, з тей нагоди виведли два хореорафиї – „Саболч чардаш” и „Вербунґ на горнїци”.

Шлїдуюце стретнуце будзе од 13. по 16. авґуст у Шаркерестуру у централней Мадярскей.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)