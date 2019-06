Приповедка о Петрови Кузмякови на сайту „Днї европского културного нашлїдства”

РУСКИ КЕРЕТУР – На сайту „Днї европского културного нашлїдства”, нашла ше и приповедка о Петрови Кузмякови, о Основней школи и Ґимназиї „Петро Кузмяк”, як и о Руснацох. Професорка английского язика Лїляна Фина, хтора занята у керестурскей Школи, пририхтала тоту статю хтора после рецензиї и обявена.

Як професорка визначела на спомнутим сайту, циль приповедкох же би промововала рижни националносци у Европи, и указала як можу коеґзистовац и вредновац єдни других, a тота приповедка лєм єдна велїх зоз мултикултуралного реґиону як цо Войводина, хтора найлєпше указує же будучносц Европи нє у одреканю права на язик, културу и образованє, алє и у промовованю и даваню тих правох людзом шицких националносцох.

Приповедку мож пречитац на английским язику на тим линку.

