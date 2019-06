Отримана схадзка роботней ґрупи за вибудов драги Вербас–Кула–Зомбор–Бачки Бреґ

КУЛА – У кабинету предсидателя Општини Кула Дамяна Милянича тих дньох отримана схадзка на котрей присуствовали представнїки општинох Кула, Вербас, Оджак и Городу Зомбор.

Схадзка зволана пре розгварка о идейним проєкту державней драги Вербас–Кула–Зомбор–Бачки Бреґ котри будзе значни за цали заходнобачки округ, алє и ширше.

Попри представительох штирох локалних самоуправох, на схадзки присуствовали и Светлана Килибарда, руководителька Сектору за просторне и урбанистичне планованє и Душан Мариян, началнїк Заходнобачкого управного округу.

У одношеню на стратеґийни приоритети котри дефиновани през Просторни план Републики Сербиї, реконструкция и вибудов державней драги 1. шору Вербас–Кула–Зомбор–Бачки Бреґ витални драгови напрям котри задумани як вяза Коридору 10 и Коридору 7, а тиж є и виход на плановану южну автодрагу през Мадярску.

Як пише кулски општински сайт, министерство и Покраїнска влада потримали вибудов, а роботна ґрупа у наиходзацим периоду обяви заєднїцки допис, же би ше цо скорей почало реализовац тот проєкт.

