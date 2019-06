У Крущичу отримани Мини турнир у рукомету

КРУЩИЧ – У Крущичу, у Основней школи „Велько Влахович”, пондзелок 24. юния, отримани турнир у мини рукомету. Участвовали осем екипи, а медзи нїма и рукометна секция зоз Керестура. На турниру екипа з Керестура одбавела три змаганя, дзе були поражени од екипи „Борец” зоз Бачкого Ґрачцу, а победзели екипу „БСК” зоз Бачкого Брестовцу, як и РК клуб „Диронь” зоз Дироню.

Орґанизаторе турниру дзецом обезпечели ошвиженє и закуску, а Рукометни союз Сербиї каждей рукометней екипи подаровал по ґарнитуру маркерох же би их хасновали на своїх тренинґох.

Од соботи, 29. юния, почнє и традицийни 10. рукометни камп будзе тирвац по 7. юлий у Оджаку.

