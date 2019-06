Одход на XV Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вибрани делеґати спред Рускей матки пририхтую ше одпутовац на XV Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох и IХ Шветови форум русинскей младежи котри будзе отримани од 4–7. юлий у Старей Любовнї у Словацкей.

Спред Рускей матки и єй Форума младих на Шветовим конґресу як делеґати буду участвовац: Дюра Папуґа, Саня Тиркайло, Борис Фейди, котри источашнє и делеґат на Форуму русинскей младежи, Мария Дорошки, Славко Пап, Любица Няради, Наташа Макаї Мудрох, Владимир Бучко, Владо Няради, Владимир Джуня, Любомир Медєши (делеґат Форуму русинскей младежи) и Душанка Костич, госц Шветового конґресу.

Програма XV Шветового конґресу задумана же би ше делеґати зишли на штварток 4. юлия, а такой перши вечар будзе културно уметнїцка програма. Други и треци дзень буду роботни днї и тих дньох будзе по єдно пленарне зашеданє, а буду робиц и конґресни комисиї. Конґрес ше закончи 7. юния, кед тиж будзе пленарне зашеданє, преглашенє законченя Конґреса и уручованє предвидзених наградох, после чого ше Конґрес закончи.

На конґресу ше буду додзельовац вецей награди, а єдна з нїх и награда зоз подобовей уметносци котру вєдно уруча Шветова рада и Русинска меншинска Рада у городу Вац. На їх предкладанє за тераз єдини кандидат наш подобови уметнїк Владо Няради зоз Вербасу – потолковал предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа.

Домашнї на Шветовим конґресу орґанизую културно-уметнїцку програму, кажда членска орґанизация будзе мац виставу свойого традицийного облєчива, а за нашу виставу будзе задлужена Любица Няради.

