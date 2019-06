На пияток годно дац крев у Керестуре и у Крущичу

РУСКИ КЕРЕСТУР/КРУЩИЧ – Червени криж Кула и Завод за трансфузию креви Войводини на пияток, 28. юния, орґанизую акцию добродзечного даваня креви у Руским Керестуре и Крущичу.

Акция ше окончи у просторийох месних заєднїцох, у Керестуре од 08,30 по 10,30, а у Крущичу од 11,30 по 12,30 годзин.

Крев можу дац виключно здрави, одроснути особи старосци од 18 по 65 роки. Здравствени стан ше преверює зоз лїкарским препатрунком и препатрунком кревовей слики, односно з уровньом гемоґлобину, зоз чим треба же би ше потвердзело же даванє креви нє загрожи анї особу хтора дава, анї тоту хтора достава крев.

Особа хтора дава крев муши буц чежша од 50 кили, муши мац тїлесну температуру нїзшу од 37 ступнї и пулс помедзи 50 и 100.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)