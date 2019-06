Нєшка будзе 5. схадзка Скупштини општини Кула

КУЛА – Пията схадзка Скупштини општини (СО) Кула будзе отримана нєшка, 27. юния з початком на 10 годзин.

На дньовим шоре, медзи иншим, будзе и предлог Дїловнїка о роботи СО, предлоги одлукох о Општинскей управи, месних заєднїцох и других важних одлукох вязаних за роботу локалней самоуправи.

Попри тим, буду розпатрани и звити о роботи установох чий снователь Општина Кула, медзи котрима и Дом култури Руски Керестур и розришеню и менованю членох управних и надпатраюцих одборох тих установох, як и школских одборох.

