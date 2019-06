У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” госци у студию наявя тогорочни Фестивал рускей култури „Червена ружа” хтори ше того викенду отримує у Руским Керестуре.

У другей часци будзе приказани документарни филм о Ендийови Ворхолови, уметнїкови руского походзеня хтори свою славу здобул у Америки як маляр, режисер и єден зоз найзначнєйших уметнїкох поп-арту.

У предлуженю програми будзе емитоване и юнийске виданє емисиї „Пулс младих”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)