У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацец шесте тогорочне число новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” информує о одлукох и заключеньох принєшених на схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох, а спатра и резултати конференциї о положеню националних меншинох и Медзинародней науковей конференциї котра отримана прешлого викенду у Новим Садзе.

„Нашо места”, медзи иншим, зазначели ушорйованє явних поверхносцох у Дюрдьове и Коцуре и 10. Реґату „Водох Войводини” котра зашла и до Керестура.

„Економия” пише як випатра продукция чери парадичох у Дюрдьове и препилкох у Шидзе, и о жатви ярцу у керестурским хотаре.

„Култура и просвита” наявює Фестивал рускей култури „Червена ружа”, пише о законченю школского рока и дава звит зоз „Кантри фесту” у Руским Керестуре.

Рубрика „Людзе, роки, живот” закончує фельтон „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД-а”, а ту и розгварка зоз Мирком Лазором зоз Лалитю.

На бокох рубрики „Духовни живот” пише о активносцох Церковного одбору рускокерестурскей парохиї, як преславени Школярски дзень у Водици и о Першей причасци котру прияли наймладши у Кули.

„Спорт”, медзи иншим, спатра резултат ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова у тогорочней сезони.

Додаток у тим чишлє „Литературне слово”, а нови рецепти и поради обисцу мож пречитац у рубрики „Хладок и горуци тепши”.

