И у Дюрдьове обявени урядово резултати Закончуюцого испиту

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, конєчни резултати Закончуюцого испиту обявени вовторок, понеже нє було пригварки на прелиминарни резултати. На пияток школяре виполнюю Лїстину жаданьох за упис до штреднєй школи.

По урядових резултатох на тесту з руского язика просеково посцигнути 11,17 боди, зоз сербского 10,50, з математики 8,04, а зоз комбинованого 7,70 боди.

Поєдинєчно, од 20 максималних, найвецей посцигнути боди з сербского язика 20, з математики 17,50, а з комбинованого 15,00 боди, як и зоз руского язика. Анї єден школяр з анї єдного теста нє мал нула боди, а найменєй, 1 бод, достати на тестох зоз мацеринского язика.

Резултати у ОШ у Дюрдьове мож опатриц на вонкашнїм облаку од зборнїци.

