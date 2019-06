Резултати обявени и у коцурскей школи

КОЦУР – Нєшка, 27. юния, вишли конєчни резултати закончуюцих испитох у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре з мацеринского язика, математики и комбинованого тесту з биолоґиї, хемиї, физики, историї и ґеоґрафиї.

У 8-1 класи за мацерински язик просеково резултати 13,59 боди. Найменше число бодох витворених на тим тесту у руским оддзелєню то 11, а найвекше 17,5. На уровню школи за тест з язика резултат 10,59 боди.

Тест з математики на уровню школи закончени з резултатом 11,63 боди. У руским оддзелєню просекови резултат 13,55, найменше число бодох на тим тесту 10, а найвекше 18 боди.

Комбиновани тест школяре у руским оддзелєню закончели з резултатом 13,32 боди. Найменєй у тим оддзелєню то 10, а найвецей 15 боди. На уровню школи резултат 12,43 боди.

И у тей школи 28. и 29. юния будзе пополньованє лїстини жаданьох.

