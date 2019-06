Конєчни резултати Закончуюцих испитох у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка и у Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре обявени конєчни резултати Закончуюцих испитох осмих класох зоз руского язика, математики и комбинованого тесту (з биолоґиї, физики, хемиї, историї и ґеоґрафиї).

Школяре осмих класох хтори покладали испит зоз руского язика после жалбеного року мали просекови резултат 11,43 боди, з математики просекови резултат 8,08, а зоз комбинованого теста 9,01 боди.

Шицко вєдно приложени три жалби, два зоз руского язика и єдна зоз комбинованого тесту, и шицки три позитивно ришени.

Поєдинєчно, найвекше число бодох школяре посцигли зоз руского язика 16,5, потим зоз математики 16, а з комбинованого тесту 15 боди.

Конєчни резултати испитох хтори робели дзеци по окремним Индивидуалним образовним плану (ИОП-у) були шлїдуюци– з руского язика максималне число бодох 18, зоз математики 20, а з комбинованого тесту 19,5 боди.

У тим школским 2018/2019. року закончуюци испити покладали 34-еро школяре осмих класох.

И у тей Школи будуци штредньошколци 28. и 29. юния буду придавац Лїстини жаданьох.

