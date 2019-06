Стретнуце школох будзе 23. авґуста

БАЧКА ТОПОЛЯ – У Основней школи „Чаки Лайош“ стреду, 26. юния, отримана схадзка Орґанизацийного одбору 25. Стретнуца руских школох хторе будзе отримане 23. авґуста у Новим Орахове и Бачкей Тополї.

На схадзки присуствовали Моника Вотер Пулаи, директорка Основней школи „Чаки Лайош“ у Бачкей Тополї, Жужана Шавелин Зелеи, директорка Основней школи „18. октобер“ зоз Нового Орахова, Нимрод Томик, член Општинскей ради Општини Бачка Тополя, Гайналка Шипош з Месней заєднїци Нове Орахово, Желько Ковач спред Националного совиту Руснацох, Татяна Дудаш спред Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох и КУД-а „Петро Кузмяк“ з Нового Орахова и Ирина Папуґа и Сенка Бенчик зоз Дружтва за руски язик, литературу и културу.

На схадзки формовани Орґанизацийни одбор, а бешедоване о Програми стретнуца, числу учашнїкох и финансованю.

Три школярки з Основней школи „Чаки Лайош“ и єдна зоз Основней школи „18. октобер“ зоз Нового Орахова наградзени на Литературно-подобовим конкурсу за дзеци, школярох и студентох руского язика и литератури, а награда – кнїжка Миколи М. Кочиша „Писнї и приповедки за дзеци”, им будзе придата на Стретнуцу руских школох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)