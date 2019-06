РУСКИ КЕРЕСТУР – Турнир у одбойки, котри требал буц отримани наютре у рамикох Фестивала рускей култури „Червена ружа”, одказани.

Як сообщел орґанизатор турнира, Спортске здруженє Спортски бависка „Яша Баков”, турнир одказани пре нєдостаточне число приявених екипох.

