У Керестуре почина Фестивал рускей култури „Червена ружа”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни 58. Фестивал рускей култури „Червена ружа” почина нєшка у Руским Керестуре, а патрачом и госцом понука вецей уж традицийни програми и провадзаци манифестациї.

Фестивал почнє зоз 51. „Червеним пупчомˮ, програму за наймладших, на 17 годзин на лєтнєй бини у дворе Основней школи „Петро Кузмяк”. Фестивал будзе отворени зоз уж познату шпиванку „Нашо швето”, а наступя шпивацки, танєчни и фолклорни ґрупи зоз наших местох. За найлєпшу нову шпиванку буду ше змагац три композициї.

У голу Дому култури на 21 г. будзе отворена вистава фотоґрафийох Маї Орихан, а на 21,30 г. Вечар младих „Червена ружаˮ у Велькей сали Дому култури на хторим буду виведзени осем нумери. Фахови жири одлучи о наградох за найкрасши глас и за найкрасши нови композициї.

На соботу буду отримани два место три плановани манифестациї, понеже турнир у одбойки одказани пре мало число приявених екипох. На 10 годзин будзе отворена дзевята по шоре Привредно-туристична манифестация „Керестурски саям” у Доме ремеселнїкох, котру орґанизую Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох и Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура.

Истого дня, на 20 годзин у програми „Одгуки з ровнїни” публика годна одпатриц ревиялни наступи руских ансамблох, як и наступ госцуюцого Ансамблу танцу „Галичанки” зоз Львова з України.

Попри тих програмох, шицки госци буду мац нагоду нащивиц и Музейну збирку хтора будзе отворена и пияток и соботу од 14 по 20 годзин.

После пиятковей и соботовей програми, односно после 22 годзин, у школским дворе будзе музика за друженє и розвагу.

Орґанизатор Фестивала Дом култури Руски Керестур, а софинансовали го Општина Кула, Национални совит Руснацох, Министерство култури и информованя Републики Сербиї и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

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