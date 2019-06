Будзе и промоция кнїжки о 70 рокох роботи Рускей редакциї Радия

РУСКИ КЕРЕСТУР – Промоция кнїжки „Гласи и часи – 70 роки Рускей редакциї Радио Нового Саду“ будзе отримана у зборнїци Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре зоз початком на 19 годзин, наютре, 29. юния

О кнїжки буду бешедовац авторе Мария Тот и Дюра Латяк, редакторка виданя Ирина Гарди Ковачевич и сотруднїца на проєкту Єлена Перкович. У случаю подлей хвилї промоцию ше отрима у голу Дома култури.

Промоция тей кнїжки уж отримана у Новим Садзе, а после Руского Керестура, плановани и промоциї у Дюрдьове и Шидзе.

З тей нагоди шицким нащивительом будзе подаровани по єден прикладнїк тей значней кнїжки котру видала НАР-ох, а друкованє кнїжки оможлївели Завод за културу войводянских Руснацох, ЯМУ РТ Войводина и Национални совит рускей националней меншини.

