Школяре ґенерациї општини Кула достали по лаптоп

РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич вчера, 27. юния, у Шветочней сали, привитал 11-ецрих школярох ґенерациї основних и штреднїх школох зоз тей општини и уж традицийно уручел им лаптоп рахункари. Медзи наградзенима и два школярки керестурскей школи ,,Петро Кузмяк” – Мая Ерделї, школярка ґенерациї Основней школи и Даяна Недич, шкоярка ґенерациї Штреднєй школи на напряму Туристични технїчар.

Попри предсидателя Ппштини, на шветочним приєму присуствовал и помоцнїк предсидателя Општини Страхиня Паравина, як и руководителька Оддзелєня за дружтвени дїялносци Драґана Потпара. У Шветочней сали Скупштини општини, предсидатель Милянич зоз сотруднїками з тей нагоди школяром пожадал успих у дальшим школованю и визначел же рахую на нїх, же би познєйше зоз своїм знаньом и искуством допринєсли розвою як општини, так и самей держави.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)