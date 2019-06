НОВИ САД – Новосадска промоция кнїжки „Нїч лєгчейше од умераня” Елведина Незировича, будзе отримана нєшка на 18 годзин у Руским културним центру (РКЦ).

„Нїч лєгчейше од умераня” то приповедка о злодїйству, вини и пребачованю. Виписуюци приповедку о Джонийови Акерови, шведскому плаценому воякови и войновому злодїйови у войску ГВО, автор виглєдує дзе коренї, природа и гранїци зла.

О кнїжки, окрем автора, буду бешедовац и Момчило Слиєпчевич и Срдян Секулич.

