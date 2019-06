НОВИ САД – Вчера на Петроварадинскей твердинї, школяром котри посцигли найлєпши успихи на републичних и медзинародних змаганьох, додзелєни Видовдански награди.

Найлєпших школярох новосадских основних и стреднїх школох приял городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич, вєдно зоз предсидательом Скупштини городу Здравком Єлушичом и з тей нагоди им уручели припознаня котри ше школяром додзелює кажди рок на Видовдан, а єй пенєжна сума завиши од места яке завжате на змаганю.

Видовдански награди Городу Нови Сад за школски 2018/19. рок достали и найлєпши школяре хтори виучую руски язик у Новим Садзе, а хтори посцигли успих на Републичним змаганю з руского язика и язичней култури у Коцуре – Михаило Пап з осмей класи и Иван Катона зоз седмей класи Основней школи „Коста Трифкович”, котрим ментор була наставнїца Ана-Мария Рац, Фиона Грубеня зоз седмей класи Основней школи „Иван Ґундулич” и Альоша Дюранїн зоз седмей класи Основней школи „Йован Йованович Змай” у Сримскей Каменїци, їх ментор наставнїца Оля Яковлєв.

Городоначалнїк Вучевич похвалєл шицких наградзених и поинформовал о планох за додатне наградзованє найлєпших школярох новосадских школох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)