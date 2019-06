НОВИ САД – Тих дньох наш познати млади шпивач Алексей Сивч обявел свох першу авторску шпиванку „Моя ти”.

У реализациї того проєкту участвовал Музични студио „Индианс”, а помогла и Телевизия ДА, як пише Алексей на своїм Фейсбук профилу.

Шпиванку „Моя ти” мож послухаци и на ютюбу.

