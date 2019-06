На пондзелок у Коцуре схадзка Одбору за културу и Вивершного одбору

КОЦУР – Пията порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох, як и схадзка Одбору за културу НС, будзе отримана на пондзелок, 1. юлия, на 19 годзин у просторийох Подручней канцелариї НС Руснацох.

Члени Одбору за културу НС по дньовим шоре буду предкладац як ше розподзеля средства по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у 2019. року.

Заєднїцку схадзку ше орґанизує прето же би ше обєдинєло розправу и же би Вивершни одбор такой по законченю схадзки Одбору за културу отримал свою и принєсол конєчну одлуку о розподзельованю средствох. по Конкурсу.

