Отримана схадзка СО Кула

КУЛА – Пията схадзка Скупштини општини (СО) Кула отримана вчера, 27. юния, а одборнїки розправяли о седемнац точкох дньового шора. Вибрани и нови школски одбори, медзи другима, и керестурскей Основней школи „Петро Кузмяк”.

Одборнїки прилапели предлог дїловнїка о роботи СО, а потим и предлоги одлукох о Општинскей управи, месних заєднїцох и других важних одлукох вязаних за роботу локалней самоуправи.

Попри тим, розпатрани и звити о роботи установох чий снователь Општина Кула, медзи котрима и Дом култури Руски Керестур и розришеню и менованю членох управних и надпатраюцих одборох тих установох, як и школских одборох.

Taк у новим составе Школского одбору керестурскей Школи спред занятих вибрани Лидия Пашо, Мелания Рамач и Єлена Миркович, спред родичох Таня Костелник, Наташа Настасич и Весна Пашо, а спред локалней самоуправи Желько Ковач, Наталия Ґовля и Мария Стрибер.

У истим составе як и у прешлим мандату меновани упрани и надпатраюци одбор Дому култури Руски Керестур. У Управним одборе Михайло Бодянец, Мирон Хрин, Мая Зазуляк Гарди, Илона Зарубица, Янко Варґа, Сашо Палєнкаш и Биляна Ковачевич. У Надпатраюцим одборе Саша Тасич, Снежанка Сабо Йолич и Владимир Малацко.

