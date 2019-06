Дополадня ,,Керестурски саям”, навечар „Одгуки ровнїни”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Фестивалу рускей култури ,,Червена ружа” нєшка на 10 годзин будзе отримани „Керестурски саям у Здруженю ремеселнїкох у улїци Фрушкогорска 55 у Руским Керестуре.

На Сайму свойо продукти представя викладаче зоз велїх местох у обласци поднїмательства, ремеселнїцтва и ручних роботох як цо тканє торбичкох и керпаркох, штриканє, правенє миделкох, медовнїкох, як и рижни малюнки на склу. Саям будзе тематично пошвецени старим ремеслом.

Орґанизаторе сайму Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох Руски Керестур и Здруженє женох „Байка”, а покровителє сайму Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство АП Войводини, Општина Кула, як и Месна заєднїца Руски Керестур.

Навечар, на 21 годзину, у дворе Основней школи „Петро Кузмяк”, будзе отримана програми „Одгуки з ровнїни” у хторей публика годна одпатриц ревиялни наступи руских ансамблох, як и наступ госцуюцого Ансамблу танцу „Галичанки” зоз Львова з України.

