РУСКИ КЕРЕСТУР – Швето Верховних апостолох Петра и Павла по григориянским календаре преславює ше нєшка, 29. юния.

Служби Божо у Катедралней церкви буду служени на 8 и на 19 годзин, а на 10 годзин у Марийовим святилїщу Водица.

